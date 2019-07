Vodilni mož avstralskega nogometa bo odstopil konec leta

Sydney, 11. julija - Izvršni direktor Avstralske nogometne zveze David Gallop je napovedal, da konec leta odstopil s položaja in s tem omogočil obsežne spremembe, ki bodo vodile do večjega vpliva klubov na delovanje zveze. Z reformo se bo zelo zmanjšala vloga izvršnega direktorja, ki jo je Gallop opravljal zadnjih sedem let.