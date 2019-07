Črenšovci, 10. julija - Kolesar, ki ni uporabljal čelade, je danes v naselju Dolnja Bistrica z lokalne ceste zavil na dvorišče stanovanjske hiše, pri tem pa ni prilagodil hitrosti vožnje in padel s kolesa, nato pa mrtev obležal. Zdravstveni delavci so 46-letnika neuspešno oživljali, zdravnica pa je odredila obdukcijo, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.