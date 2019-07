Počivalšek z Arsenovičem tudi o zakonu o Pohorju

Maribor, 10. julija - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se je popoldne mudil na delovnem sestanku pri mariborskem županu Saši Arsenoviču. Kot je povedal, sta govorila o morebitnem zakonu o Pohorju in nekaterih razpisih njegovega ministrstva, ki so sicer večinoma namenjeni malim in srednje velikim podjetjem, nekaj pa tudi področju skladnega regionalnega razvoja.