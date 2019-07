V Evropskem parlamentu razgrnili pogoje za podporo von der Leynovi

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 10. julija - Socialisti, liberalci in zeleni v Evropskem parlamentu so danes razgrnili pogoje za podporo kandidatki za predsednico Evropske komisije Ursuli von der Leyen na glasovanju, ki naj bi bilo prihodnjo sredo. Von der Leynova je dala nekaj zagotovil glede sistema spitzenkandidatov in minimalne plače ter napovedala povsem spolno uravnoteženo komisijo.