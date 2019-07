Policija zanika težave pri nadzoru meje zaradi popravil čolnov

Ljubljana/Koper, 11. julija - Na Policijski upravi (PU) Koper so zanikali medijske navedbe o domnevnih težavah pri nadzoru morske meje s Hrvaško zaradi popravil policijskih čolnov. Kot so pojasnili za STA, je od njihovih petih plovil dalj časa neuporabno le eno, in sicer zaradi generalne obnove motorjev.