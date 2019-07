Francija in Velika Britanija nameravata v Sirijo poslati dodatne vojake

Washington, 10. julija - Francija in Velika Britanija sta po poročanju medijev pozitivno odgovorili na prošnjo ameriške administracije in nameravata v Sirijo poslati dodatne vojake. Po navedbah revije Foreign Policy, ki se sklicuje na neimenovanega predstavnika ameriške administracije, naj bi Pariz in London za do 10 do 15 odstotkov povečala število vojakov v Siriji.