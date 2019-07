Farmacevtske družbe lani z več kot dvema milijonoma evrov plačil zdravnikom in organizacijam

Ljubljana, 10. julija - Proizvajalci generičnih zdravil so v skladu s kodeksom transparentnosti Evropske zveze farmacevtske industrije in združenj letos drugič razkrili plačila zdravnikom in zdravstvenim organizacijam. Lek je imel lani v Sloveniji za 986.000 takih plačil, Krka za 950.000 evrov, Pliva pa za okoli 229.000 evrov, skupaj za okoli 2,16 milijona evrov.