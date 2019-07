Večer o bodoči "davčni reformi" (10. 7.)

Maribor, 9. julija - Jelka Zupanič v komentarju Obljubljali so piše o bodoči "davčni reformi", pri čemer se naveže na podjetnika Marjana Batagelja, ki je govoril o nekaterih davčnih ukrepih, kot sta oprostitev dohodnine in prispevkov za 13. plačo do dveh posameznikovih povprečnih letnih plač, ki sta že letela iz predloga zakona.