ZDA za Karnerje razpisale 15 milijonov dolarjev nagrade

Ljubljana/Washington, 9. julija - ZDA so v okviru ameriškega programa nagrad o narkotikih (NRP) za informacije, ki bi privedle do aretacije ali obsodbe za domnevne slovenske trgovce z drogami, Mihaela Karnerja, Alenko Karner in Matevža Karnerja, razpisale nagrado v višini pet milijonov ameriških dolarjev (4,5 milijona evrov) za vsakega.