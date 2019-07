Zaostrene tržne razmere oklestile dobiček Kolektor Etre

Ljubljana, 13. julija - Družba Kolektor Etra, ki se ukvarja s proizvodnjo energetskih in generatorskih transformatorjev, je lani presegla večino zastavljenih ciljev z izjemo čistega dobička. Leto so označili kot leto začetkov strukturnih sprememb, ki so prinesli "še bolj zaostreno bitko za vsakega kupca". Kljub temu glede prihodnjega poslovanja ostajajo optimistični.