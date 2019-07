Pahor bo vročil nova državna odlikovanja

Ljubljana, 10. julija - Predsednik republike Borut Pahor bo danes vročil srebrni red za zasluge Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Red za zasluge bo podelil pisatelju Ivanu Sivcu, medalje za zasluge pa Mirku Cudermanu, Dragutinu Križaniću in Janezu Puciharju, so sporočili iz predsednikovega urada.