SMC ne bo podprla novele zakona o financiranju šol, njeno sprejetje negotovo

Ljubljana, 9. julija - Sprejetje novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero naj bi uresničili ustavno odločbo glede financiranja zasebnih šol, je negotovo. Tudi v koaliciji enotne podpore ni, saj SMC predloga ne bo podprla. Po njenem mnenju ne uresničuje ustavne odločbe, je povedal poslanec Igor Zorčič. Levica in SNS se še ne izrekata.