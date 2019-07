Finalisti za nagrado novo mesto Blatnik, Lemaić, Mazzini in Tomažin

Ljubljana, 9. julija - Za nagrado novo mesto za najboljšo kratkoprozno zbirko so nominirani Andrej Blatnik z Ugrizi, Vesna Lemaić s knjigo Dobrodošli, Miha Mazzini s Pohlepom in Andrej Tomažin z Anonimno tehnologijo. Nagrado podeljuje Društvo slovenskih literarnih kritikov, v višini 2000 evrov pa financira založba Goga. Nominirance so predstavili na Vodnikovi domačiji.