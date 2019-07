Na Hrvaškem v prvem polletju več prihodov in nočitev turistov

Zagreb, 9. julija - Hrvaško je v prvem polletju obiskalo 6,88 milijona turistov, kar je šest odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lani. Turisti so ustvarili 26,6 milijona nočitev, kar predstavlja triodstotno rast. Največ nočitev so opravili gostje iz Nemčije, Avstrije in Slovenije, je danes objavilo hrvaško ministrstvo za turizem.