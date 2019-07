Ravnanje vzgojiteljice po mnenju izvedenke preseglo meje vzgojnega ravnanja

Koper, 9. julija - Ravnanja Franke Kovačič, kot so opisana v sodnem spisu, so presegla meje vzgojnega ravnanja z otroki ter so bila napačna, neustrezna in groba, je na sojenju vzgojiteljici iz vrtca v Hrvatinih povedala izvedenka klinične psihologije Helena Černelič Mrak. Kovačičevi sodijo zaradi obtožb o trpinčenju skupno 18 otrok.