Finančni ministri članic z evrom tudi o hrvaški prošnji za vstop v čakalnico za evro

Bruselj, 8. julija - Finančni ministri držav evrskega območja in Danske so danes pozdravili hrvaško prošnjo za vstop v mehanizem fiksnih tečajev do evra ERM II, ki predstavlja čakalnico za prevzem skupne valute. Evropska komisija in ECB bosta zdaj spremljali uresničevanje napovedanih ukrepov, so sporočili iz Bruslja.