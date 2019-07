Posledice nedeljske ujme ponekod katastrofalne

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ptuj/Rogatec/Rogaška Slatina, 8. julija - Neurja z močnim vetrom, nalivi in točo so v nedeljo popoldne zajela osrednji in vzhodni del Slovenije. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo najhuje v občinah Rogatec, Rogaška Slatina, Zagorje ob Savi in na Ptujskem. Tam si je razmere danes ogledala ministrica Aleksandra Pivec in dejala, da so ocene povzročene škode zelo zaskrbljujoče.