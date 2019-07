Tarče tatov vrednejša kolesa

Radlje ob Dravi/Žalec, 8. julija - Kolesa v poletnem času niso le priljubljeno prevozno sredstvo, verjetno prav zato so tudi tarča nepridipravov. V Radljah ob Dravi so konec minulega tedna vlomili v poslovni prostor in odtujili pet električnih koles, skupaj vrednih več kot 15.000 evrov. O tatvinah vrednejših koles poročajo tudi z območja Žalca in Dravograda.