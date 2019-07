Prihodnji teden v parlamentu: Odločanje o spremembah financiranja zasebnega šolstva

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 7. julija - Poslanke in poslanci se bodo prihodnji teden sešli na redni julijski seji, ki bo trajala do petka in katere osrednji del bo po pričakovanjih obravnava sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol. Zasedala bodo tudi nekatera delovna telesa, med njimi Knovs, ki bo nadaljeval pogovor z načelnico Generalštaba Slovenske vojske Alenko Ermenc.