Nikoli več meje so iz trga med Goricama sporočili Salviniju

Nova Gorica, 5. julija - Na Trgu Evropa v Novi Gorici, ki simbolično povezuje obe Gorici, so pripravili protest proti vse glasnejšim pozivom italijanskega ministra za notranje zadeve in podpredsednika italijanske vlade Mattea Salvinija za postavitev novih ovir na meji. Naslovili so ga Nikoli več meje, kar so poudarili tudi vsi govorniki in skupno podrli namišljeno mejo.