Salvini v Trstu obljubil nadzor meje s Slovenijo z vsemi razpoložljivimi sredstvi

pripravila Maja Lazar Jančič

Trst, 5. julija - Italijanski notranji minister Matteo Salvini je v petek ob robu podpisa pogodbe o madžarskih vlaganjih v tržaško pristanišče dejal, da namerava Italija z vsemi razpoložljivimi sredstvi nadzorovati svoje meje, tudi tisto s Slovenijo. Salvinijev obisk v Trstu so spremljali protesti. Ti so napovedani tudi na Goriškem in nekaterih mejnih prehodih.