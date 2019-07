Kalifornijo stresel potres z magnitudo 6,4

Sacramento, 4. julija - Južno Kalifornijo je danes stresel potres z magnitudo 6,4. Žarišče potresa je bilo 8,7 kilometra pod zemljo in 240 kilometrov severovzhodno od mesta Los Angeles, čutili pa so ga na velikem območju južne Kalifornije od Tihega oceana vse do Las Vegasa v Nevadi, so sporočile pristojne oblasti.