Ljubljana, 4. julija - Zvečer in ponoči se bo postopno povsod zjasnilo. Do jutra bo po nižinah tu in tam nastalo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.