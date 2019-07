V Fructalu zvišali odkupno ceno breskev

Ajdovščina/Vipavska dolina, 4. julija - Kmetijska zadruga Vipava in ajdovska družba Fructal sta danes sklenili dogovor o ceni odkupljenih breskev. Za kilogram tega sadja bodo pridelovalcem plačali po 23 centov, lahko pa tudi do 28 centov. Osnovno odkupno ceno so nekoliko zvišali zaradi dviga stroškov pridelave. Lani je bila cena 22 centov.