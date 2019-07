Evropski parlament izvolil še podpredsednike in kvestorje

Strasbourg, 4. julija - Evropski parlament je v sredo na ustanovnem zasedanju v Strasbourgu izvolil 14 podpredsednikov, ki prihajajo iz petih političnih skupin in desetih držav članic. Danes pa so izvolili še pet kvestorjev, so sporočili iz Evropskega parlamenta. Med podpredsedniki in kvestorji ni nobenega od slovenskih poslancev.