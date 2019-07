Nad Slovenijo spet neurja, toča na Krasu uničevala pridelek

Ljubljana, 3. julija - Nad Slovenijo so danes z novim valom hladne fronte zopet nastajala močnejša dolgotrajna neurja s sunki vetra, predvsem na Krasu je pustošila tudi toča, ki je ponekod popolnoma uničila pridelek v vinogradih in na vrtovih. Vremensko dogajanje se zdaj umirja, četrtek in petek prinašata toplejše in bolj sončno vreme.