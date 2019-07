V akciji nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov ugotovili več nepravilnosti

Ljubljana, 3. julija - V okviru naključnih akcij nadzora pošiljanja odpadkov preko meja, ki so maja in junija potekale na avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih ter v Luki Koper, so pristojni odkrili več nepravilnosti. Te so bile med drugim povezane z neustrezno izpolnjeno dokumentacijo, več pošiljk pa so inšpektorji vrnili v državo izvora.