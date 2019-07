Na Ljubljana festivalu Oda času zvezde flamenka Marie Pages

Ljubljana, 4. julija - Na 67. Ljubljana festivalu bo drevi ob 21. uri v Križankah na sporedu predstava Oda času, katere režijo in koreografijo podpisuje zvezda flamenka Maria Pages. Kot je plesalka povedala v sredo, njena nova produkcija, v kateri nastopa devet plesalcev in sedem glasbenikov, spregovori o temah, ki od vselej zanimajo človeštvo - o času in minljivosti.