Robert Kropiunik dobitnik 13. Kugyjeve nagrade

Bilčovs, 3. julija - Dobitnik letošnje Kugyjeve nagrade je večkratni avstrijski državni prvak in prvak avstrijske Koroške v lahki atletiki Robert Kropiunik. Nagrado je v torek zvečer v Bilčovcu prejel za življenjsko delo in zasluge na športnem, kulturnem, pedagoškem, mladinskem, čezmejnem in mednarodnem področju, na spletni strani poroča ORF.