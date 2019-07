Delo o Hongkongu (3. 7.)

Ljubljana, 2. julija - Zorana Baković v komentarju Nasilje v Dišečem pristanišču piše o vdoru radikalnejših demonstrantov, ki so v ponedeljek vdrli v poslopje hongkonškega mini parlamenta. Avtorica meni, da je med modernimi nebotičniki in pregrešno dragimi vilami zrasla nova generacija aktivistov, ki so se pripravljeni žrtvovati za svobodo, ki jim jo Kitajska krati.