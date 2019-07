Pahor: Obstaja tveganje, da bi ustavno sodišče predlagane spremembe financiranja zasebnih šol ocenilo kot neustavne

Ljubljana, 2. julija - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel predstavnike civilnih iniciativ Bogatimo šolstvo in Združeni starši, ki združujeta starše otrok iz zasebnih šol in vrtcev. Pri tem je ocenil, da obstaja tveganje, da bi ustavno sodišče predlagane spremembe financiranja zasebnih osnovnih šol ocenilo kot neustavne, so zapisali v predsednikovem uradu.