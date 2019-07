Vreme: Dopoldne sončno, popoldne spremenljivo s plohami in nevihtami

Ljubljana, 2. julija - Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti države bodo nastajale plohe in nevihte, ki se ponekod lahko zavlečejo v noč. Možno bo tudi kakšno krajevno neurje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.