V Mariboru tudi letošnje poletje letni kino v Minoritih

Maribor, 2. julija - Že tretje poletje zapored bo od sobote v privlačnem okolju avditorija Lutkovnega gledališča Maribor potekal Letni kino Minoriti. Projekt bo vsako soboto in sredo, po novem pa tudi dva petka, trajal vse do konca avgusta. Odprla ga bo projekcija slovenskega filma Ne bom več luzerka in pogovor z režiserko filma Uršo Menart.