Na SŽ nadaljujejo monitoring proge Divača-Koper

Ljubljana, 30. junija - Železniško progo Divača-Koper, po kateri je po torkovi nesreči tovornega vlaka pri Hrastovljah v soboto znova stekel promet, so na Slovenskih železnicah (SŽ) že večkrat pregledali in ugotovili, da je utrjena in se ne poseda. Bodo pa tudi danes nadaljevali z monitoringom proge, je napovedal generalni direktor SŽ Dušan Mes.