Na vrhu G20 dogovor o nadaljevanju trgovinskih pogajanj ZDA in Kitajske

pripravil Blaž Mohorčič

Osaka, 29. junija - V japonski Osaki se je zaključil dvodnevni vrh skupine G20, ob robu katerega sta se predsednika ZDA in Kitajske Donald Trump in Xi Jinping dogovorila za nadaljevanje trgovinskih pogajanj med državama. V sklepni izjavi voditelji niso neposredno obsodili protekcionizma, so se pa brez ZDA zavezali k polni uresničitvi pariškega podnebnega sporazuma.