Železniška proga Divača-Koper znova prevozna, voda iz zajetja Rižane za zdaj varna

piše Urška Kristan Kastner

Hrastovlje, 29. junija - Po železniški progi Divača-Koper je po torkovi nesreči tovornega vlaka pri Hrastovljah danes znova stekel promet. Slovenske železnice so izvedle ukrepe za maksimalno zmanjšanje količine kerozina, ki se je razlil ob nesreči in ki bi lahko dosegel podtalnico in rižanski vodni vir. Voda je za zdaj varna, pristojni pa še naprej izvajajo monitoring.