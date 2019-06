Državni proračun v petih mesecih s 147,5 milijona evrov presežka

Ljubljana, 28. junija - Državni proračun je v petih mesecih izkazal 147,5 milijona evrov presežka, medtem ko je lani v tem času ta dosegel 67 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za finance. Ob nadaljnji rasti davčnih prihodkov so proračunski prihodki medletno narasli za osem odstotkov, odhodki pa so se povečali za šest odstotkov.