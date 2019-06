Domačini s protestom za čimprejšnjo izgradnjo obvoznice in hitre ceste v Spodnjem Podravju

Ptuj, 28. junija - Prebivalci ob državni cesti med Ormožem in Ptujem so danes z mirnima protestoma na Ptuju in v Cvetkovcih izrazili nezadovoljstvo zaradi zastojev pri umeščanju ptujske obvoznice v prostor in pri izgradnji hitre ceste do Ormoža. "Dovolj nam je čakanja in zavajanja javnosti," je povedal Vlado Venta iz novoustanovljene civilne iniciative Cvetkovci.