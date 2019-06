Dnevnik o slovensko-italijanskem mejnem nadzoru (28. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Aleš Gaube v komentarju Le še korak do žičnate ograje pri Gorici piše, da so po letu 2015 spuščene mejne zapornice in ponovno preverjanje dokumentov ob prestopu meje postali stalnica v Evropi, podobno kot nezakoniti policijski "push-backi" prestreženih migrantov.