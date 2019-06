Vročinski val po Evropi se nadaljuje

Pariz/Atene/Barcelona, 27. junija - V delih Evrope se danes nadaljuje vročinski val. Okoli 40 stopinj Celzija so namerili v Franciji, Španiji in Italiji, vročina pa je malo popustila v Nemčiji. V Franciji so zaprte nekatere šole. V španski Kataloniji divja obsežen požar, ognjeni zublji pustošijo tudi v Grčiji vzhodno od prestolnice Atene.