Šarec s papežem predvsem o Zahodnem Balkanu

pripravil Jure Kos

Vatikan, 27. junija - Premier Marjan Šarec se je danes v Vatikanu srečal s papežem Frančiškom, s katerim sta govorila predvsem o Zahodnem Balkanu. Med temami pogovorov so bile tudi migracije ter odnosi med Cerkvijo in državo v Sloveniji, vključno s financiranjem zasebnega šolstva. Ob robu obiska so v Vatikanskih muzejih odprli razstavo Plečnik in sveto.