Nevladniki po podnebni konferenci v Bonnu kritični do Savdske Arabije

Bonn, 27. junija - V Bonnu se je zaključila 10-dnevna podnebna konferenca, na kateri so predstavniki držav skušali zbližati stališča o tem, kako doseči cilje pariškega sporazuma. Večjega napredka ni bilo, nevladne organizacije pa so kritične predvsem do Savdske Arabije, ki je - ob občasni pomoči ZDA - izpodbijala znanstvene osnove za podnebno ukrepanje.