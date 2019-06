Šarec: Če bi imeli vsi stališče Levice, bi bili vsi Levica

Vatikan/Ljubljana, 27. junija - Odnosi koalicije z Levico so po zagotovilih predsednika vlade Marjana Šarca dobri, saj po njegovih besedah z njimi ves čas tečejo pogovori in usklajevanja. Se je pa po drugi strani treba zavedati, da "če bi imeli vsi stališče Levice, potem bi bili vsi Levica", je dodal in spomnil, da je tudi v koaliciji pet strank, ki se morajo ves čas usklajevati.