Mesec: Vlado vsebinsko vse bolj vleče na desno

Ljubljana, 27. junija - V Levici vladi očitajo, da se ne drži sporazuma z njimi in da jo tudi vsebinsko vse bolj vleče na desno, je na novinarski konferenci opozoril koordinator Levice Luka Mesec. Do poletja želijo izpeljati vsaj štiri od 13 projektov, ki so jih predlagali, sicer v sodelovanju z vlado ne vidijo več smisla, je povedal.