Kaspersky opozarja na nove različice mobilne programske opreme za krajo denarja

Moskva, 27. junija - Raziskovalci družbe Kaspersky so odkrili nove različice zlonamerne mobilne programske opreme Riltok, ki uporabnikom krade denar. Lani odkrita programska oprema ukrade vpisne podatke uporabnikov in zaseže spletno bančno sejo, nato pa z bančnega računa prenese denar, so sporočili iz družbe.