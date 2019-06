Singapur, 27. junija - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju znižale. V preteklih dneh so črno zlato dražili podatki o močnem znižanju zalog v ZDA ter napetosti med ZDA in Iranom, katerih vpliv pa se je po mnenju analitikov zdaj vsaj začasno zmanjšal, poročajo tuje agencije.