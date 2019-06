Nato s paketom ukrepov proti spornim ruskim raketam

Bruselj, 26. junija - Obrambni ministri zveze Nato so se danes v Bruslju dogovorili o paketu političnih in vojaških ukrepov, s katerimi naj bi okrepili kolektivno obrambo pred spornimi ruskimi raketami srednjega dosega tipa 9M729. Prenovili naj bi zračno in raketno obrambo, pa tudi obveščevalne in izvidniške programe.