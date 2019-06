Republikanski senatorji Oregona pobegnili iz države pred podnebno zakonodajo

Salem, 26. junija - Republikanski senatorji države Oregon so pobegnili v sosednje zvezne države, da bi se izognili aretaciji, ker bojkotirajo zasedanje, na katerem so demokrati želeli potrditi nov zakon o boju proti podnebnim spremembam. Vztrajali bodo do nedelje, ko poteče letošnje zasedanje državnega kongresa Oregona.