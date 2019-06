Nizozemske železnice z več deset milijoni evrov odškodnine žrtvam holokavsta

Haag, 26. junija - Nizozemske državne železnice so danes sporočile, da bodo izplačale več deset milijonov evrov odškodnine Judom, ki so jih med drugo svetovno vojno prepeljali proti nacističnim koncentracijskim taboriščem. Odškodnine bodo izplačali preživelim in svojcem žrtev, ki so umrli v teh taboriščih, je sporočila družba Nederlandse Spoorwegen (NS).