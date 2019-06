Zajc z italijanskim kolegom o železarni v Žavljah in sežigalnici Štivan

Luxembourg, 26. junija - Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je ob robu Sveta EU v Luxembourgu srečal z italijanskim kolegom Sergiom Costo. V pogovoru je izpostavil dve za Slovenijo odprti temi, in sicer čezmejne emisije iz železarne v Žavljah in načrt za gradnjo sežigalnice v Štivanu tik ob slovenski meji.